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Dikkatsiz sürücünün neden olduğu kazada 4 yaralı

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Dikkatsiz sürücünün neden olduğu kazada 4 yaralı
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Sipahi'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Ayhan Teyyarecioğlu (E-19), yönetimindeki KS 274 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mustafa Yılmaz (E-56) yönetimindeki EA 848 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan Yılmaz kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken,  diğer araçta yolcu olarak bulunan Sinan Hürtaş (E-20), Furkan Yenmez (E-18) ve Nihat Teyyarecioğlu (E-16) tedbir amaçlı Yenierenköy Sağlık Merkezi'nde tutuldu.

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