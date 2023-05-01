Dikkatsiz sürücünün neden olduğu kazada 4 yaralı

Sipahi'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Ayhan Teyyarecioğlu (E-19), yönetimindeki KS 274 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mustafa Yılmaz (E-56) yönetimindeki EA 848 plakalı araçla çarpıştı.



Kaza sonucu yaralanan Yılmaz kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, diğer araçta yolcu olarak bulunan Sinan Hürtaş (E-20), Furkan Yenmez (E-18) ve Nihat Teyyarecioğlu (E-16) tedbir amaçlı Yenierenköy Sağlık Merkezi'nde tutuldu.