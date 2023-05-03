Dikkatsiz sürücünün çarptığı bisikletli kadın yaralandı

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun Bahçeşehir Üniversitesi civarında bu sabah meydana gelen trafik kazasında, aracın çarptığı bisiklet sürücüsü 21 yaşındaki Göksu Özcezarlı yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza 09.15’te oldu.

Baba Murat Gulliyev (E-45), ST 579 plakalı araçla Güzelyurt istikametine seyrettiği sırada, Bahçeşehir Üniversitesi önlerinde, dikkatsizliği sonucu, banket içerisinde bisikletiyle seyreden Göksu Özcezarlı’ya (K-21) çarptı.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Özcezarlı’nın tedavisinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ettiği belirtildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması da sürüyor.

