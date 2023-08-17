Dikkatsiz sürücü kazaya neden oldu

İskele yakınlarında bugün sabah saatlerinde sürücünün diksatliği sonucunda meydana gelen kaza yürekleri agza getirirken, iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 09:30 sıralarında, İskele-Ercan Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, 22 yaşın daki Abdullah ATLAR yönetimindeki TNR 706 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Küçük Petrol İstasyonu yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyerek yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada Ercan istikametine doğru seyretmekte olan 35 yaşındaki Bora MESUTOĞLU yönetimindeki AS 309 plakalı aracın sol ön kısmına çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.