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Dikkatsiz motosikletli canından oluyordu

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Motosiklet sürücüsü önce araca çarptı, ardından yoldan çıkıp, devrildi

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Dikkatsiz motosikletli canından oluyordu
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Gönyeli’de akşam meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü bir araca çarptıktan sonra yoldan çıkıp, devrildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsünün ayak bileği kırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Balçık (E-28) dün akşam 21.30'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda KH 162 plakalı motosikletiyl seyir halindeyken, önünde aynı istikamete doğu seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeni ile durmak zorunda kalan Cahit Emre Candan (E-36) yönetimindeki ZNF 586 plakalı aracın  arkasına çarptı.

Balçık, motosikletiyle, aynı araçta yolcu olarak bulunan Gizem Gülcüer'in (K-21) açtığı kapıya çarptıktan sonra duramayıp, bir süre kontrolsüzce yoluna devam etti ve  boş alan içerisine devrilip durdu.

Kaza sonucu ayak bileği kırılan motosiklet sürücüsü önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, daha sonra kendi isteği üzerine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi.

Soruşturma devam ediyor.
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