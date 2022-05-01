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Dikkatsiz motosikletli canından oluyordu

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Dikkatsiz motosikletli canından oluyordu

Alsancak'ta plakasız motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Mevlüt Akar’ın bu sabah dikkatsizce anayola çıkış yapıp, seyir halindeki araca çarpması sonucunda bir kaza meydana geldi.

Polisin açıklamasına göre, Akar, motosikletle Ankara Caddesine giriş yapıp, o esnada cadde üzerinde seyreden Serdar Sarıoğlu (E-35) yönetimindeki RH 909 plakalı aracın önünü tıkayıp, çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Akar, Girne Dr. Akciçek Hastahanesi’ndeki ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, RH 909 plakalı araç sürücüsü Serdar Sarıoğlu’nun, olay yerinden ayrıldığından dolayı arandığını açıkladı.

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