Denize düşen arkadaşını kurtarmaya çalışırken canından oldu

Girne Antik Limanın Kale arkasında öğleden sonra yaşanan olayda denize düşen arkadaşını kurtarmaya çalışan kişi hayatını kaybederken, arkadaşı ise hayata tutundu.

Polisten verilen bilgiye göre, olay bugün saat 14.30 sıralarında, Girne Antik Limanın Kale arkası kısmında, 28 yaşındaki erkek Kukusami LUBAKI fotoğraf çektikleri esnada ayağının kayması sonucu denize düştü. Denize düşen şahsı kurtarmaya çalışan 20 yaşındaki erkek Mohomed Lamine DIAKITE'de ayağı kayması sonucu denize düştü.

Denize düşen her iki şahıs bölgedeki şahıslar tarafından kurtarıldıktan sonra Girne Dr. Akçiçek Hastanesind kaldırıldılar ancak Mohomed Lamine DIAKITE (E-20) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kukusami LUBAKI ise yapılan tedavisinin ardından taburcu olm