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"Deniz ürünlerini başkasına taşıyordum"

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Kırklar – Akıncılar anayolunda, aracında yapılan aramada, ithali yasaklanmış toplam 3 bin 90 kilo ağırlığında ürün bulunan Hüseyin Gürşan, ürünleri Akıncılar bölgesinde bir şahıstan aldığını ve başka bir şahsa vereceğini söyledi

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"Deniz ürünlerini başkasına taşıyordum"
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Kırklar – Akıncılar Anayolu üzerinde seyrederken aracında yapılan aramada, ithali yasaklanmış toplam 3 bin 90 kilo ağırlığında ürün bulunarak tutuklanan Hüseyin Gürşan, Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Polis, 26 Ekim 2023 tarihinde, saat 10.15’te Kırklar – Akıncılar Anayolu üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, Hüseyin Gürşan’ın kullanımında bulunan van araç içerisinde, ithali yasaklanmış toplam 3 bin 90 kilo ağırlığında, 100 kutu filet balık, 10 kutu doğranmış soğan, 10 kutu yengeç bacağı, 140 kutu donmuş ahtabot ayağı, 30 kutu kalamar ve 5 kutu karides ele geçirildiğini söyledi.
Polis, tutuklanan zanlıdan izahat istendiğinde ürünleri Akıncılar bölgesinde bir şahıstan aldığını ve başka bir şahsa vereceğini söylediğini ancak isim telaffuz etmediğini belirtti.
Polis, zanlının Akıncılar ve Kırklar arasında kullandığı güzergahlara ait kamera görüntülerinin inceleneceğini söyledi.
Polis, ayrıca zanlının cep telefon görüşmelerinin de araştırılacağını ifade etti.
Ergüleç, ele geçirilen ürünlerin Güney Kıbrıs’tan getirildiğine inandıklarını ve araştırmanın sürdüğünü söyleyerek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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