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Değirmenlik-Girne dağ yolunda kaza: 1'i ağır, 5 yaralı

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Değirmenlik-Girne dağ yolunda kaza: 1'i ağır, 5 yaralı
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Değirmenlik-Girne dağ yolunun 1-2'nci kilometreleri arasında dün meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 03.50 sıralarında, Ural Erel (E-48), yönetimindeki ZPC 441 plakalı salon araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen Deniz Yıkar (E-25) yönetimindeki US 031 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan ZPC 441 plakalı araç sürücüsü Ural Erel ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Arjin Erel (K-19), US 031 plakalı araç sürücüsü Deniz Yıkar ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Amos Wılson (E-26) ve Zeynep Girgin (K-32) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan Ural Erel yapılan ameliyatının ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, diğer yaralılar ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. US 031 plakalı araç sürücüsü Deniz Yıkar tutuklandı.
 
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