“Çocuğun yaşını bilmiyordum”

Girne'de bin 800 TL karşılığında 13 yaşındaki erkek çocuk ile cinsel ilişkiye giren 34 yaşındaki Ebru Sakaroğlu, ifadesinde çocuğun yaşını bilmediğini anlattı

Girne'de yaşanan olayda para karşılığında 13 yaşındaki erkek çocuk ile cinsel ilişkiye giren 34 yaşındaki Ebru Sakaroğlu teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlının 2023 yılı Nisan ve Eylül ayları içerisinde Girne'de, 13 yaşındaki erkek çocuk ile bin 800 TL karşılığında cinsel ilişkiye girmek suretiyle ‘16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı’ suçunu işlediğini söyledi.

Polis memuru, zanlının gönüllü ifadesinde çocuğun yaşını bilmediğini ve böyle bir olay yaşadığını itiraf ettiğini aktardı. Polis, zanlının davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

