Çocuğa şikayeti geri çekmesi için baskı yapılıyor

10 yaşındaki öz çocuğuna üç yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan babaya 8 gün daha tutukluluk verildi. Annenin ise çocuğuna şikayeti geri çekmesi yönünde baskı yaptığı belirlendi

Öz çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı H.A, yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, mahkemede bilgi verdi.

Polis, 2020 yılı ile 15 Şubat 2023 tarihleri arasında zanlı H.A’nın “çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa cinsel saldırı” suçlamasından tutuklandığını söyledi.

16 Şubat 2023 tarihinde psikoloğun Adli Şube’ye gelerek, danışanı olan 10 yaşındaki erkek çocuğunun okula gitmek istemediği gerekçesiyle terapiye başladığını söyleyen Polis, öz babasının kendisine 7 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu yönünde bilgi verdiğini anlattı.

Polis, müşteki ile annesinin adli şubeye celp edilip, uzman eşliğinde ifade alındığını belirtti.

Polis, zanlı ile müştekinin Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Müştekinin annesinin, çocuğuna şikayeti geri çekmesi yönünde baskı yaptığının tespit edildiğini belirten polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına ve sosyal hizmetler uzmanı tarafından rapor hazırlanmasına emir verdi.

