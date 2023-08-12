İskele’de Breeze Club adlı eğlence mekânında 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz’in güvenlik görevlileri tarafından döve döve öldürülmesiyle ilgili toplam 13 kişi tutuklanırken, cinayet anında 29 yaşındaki Hüda Yalınayak ve 18 yaşındaki Baran Mavideniz'in de ciddi şekilde darp edildiği ve Yalınayak’ın burnunun kırıldığı belirlendi Cinayetin detayları kan dondurdu. Olay anına ait görüntülerde güvenlik görevlisinin yumruk darbesiyle Mavideniz yere yığılırken, hemen ardından başka bir mekan personeli hareketsiz halde yerde yatan Mavideniz'in peş peşe yüzüne bastığı ve Mavideniz'e "Beğendin mi lan, beğendin mi?" diye bağırdığı görüldü

İskele’de önceki sabaha yakın Breeze Club adlı eğlence mekânında çıkan kavga cinayete dönüştü, hunharca işlenen cinayette 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz,eğlence mekanında huzursuzluk çıkardığı gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından döve döve öldürüldü. Mavideniz’in katil zanlısı 26 yaşındaki Mehmet Yazıcı ve 23 yaşındaki Doğu Ömer Alçıner, dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.“Adam Öldürme”, “Vahim Zarar” ve “Ciddi Zarar” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhinde 3 günlük tutukluluk emri alındı.Ülke önceki gün İskele’de bir eğlence mekânında meydana gelen cinayetle sarsıldı. Sabahın ilk ışıklarında güvenlik görevlisi Mehmet Yazıcı ile mekânda müşteri olarak bulunan Hüseyin Mavideniz arasında yaşanan tartışma eğlence mekânı önünde de devam etti. Tartışma kavgaya dönüşünce zanlı Yazıcı, Mavideniz’in başına yumruk atarak olay yerinde hayatını kaybetmesine neden olurken, Doğu Alçıner isimli şahsın da Yazıcı’nın yumruğu ile bir anda yere yığılan Hüseyin Mavideniz’in yüzüne tekme attığı ortaya çıktı. Eğlence mekanına çağrılan ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Hüseyin Mavideniz’e yapılan ilk müdahalede olay yerinde yaşamını kaybettiği tespit edildi.Gazetemizin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiliye göre, eğlence mekanına müşteri olarak giren Mavideniz’in güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istemesi ile tartışma yaşandı. Güvenlik görevlisi Mehmet Yazıcı ve eğlence mekanı personeli Doğu Alçıner tarafından vahşice darp edilen Hüseyin Mavideniz’in olay yerinde yaşamını kaybettiği öğrenildi. Başına ağır darbe alan Mavideniz, aldığı yaralara dayanamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.CİNAYET, GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIİnfial yaratan olayın kamera görüntüleri kısa süre sonra ortaya çıktı.Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Hüseyin Mavideniz'in mekan önünden ayrılmaya çalıştığı esnada siyah giyimli iki güvenlik görevlisinin saldırıya geçtiği görülüyor.Bir güvenlik görevlisinin yumruk darbesiyle Mavideniz yere yığılırken, hemen ardından beyaz tişört, kot pantolon ve beyaz spor ayakkabı giyen bir kişi hareketsiz halde yerde yatan Mavideniz'in peş peşe yüzüne basıyor.18 saniye süren görüntüde, bir başka güvenlik görevlisinin ise hareketsiz haldeki Hüseyin Mavideniz'e "Beğendin mi lan, beğendin mi?" diye bağırdığı da görülüyor.Hüseyin Mavideniz’in öldürülmesine ilişkin; zanlı Mehmet Yazıcı ve ilerleyen saatlerde Doğu Alçıner tespit edilerek tutuklandı.Polis önceki gün gün boyu eğlence mekânında inceleme yaptı, görüntüleri inceledi, görgü tanıklarından ifade aldı ve olay yeri bölgesinden içeriye kimsenin girişine izin verilmedi.Önceki sabaha yakın saat 03.00 sıralarında Yazıcı ile Mavideniz arasında başlayan tartışma mekânın birkaç kamera görüntüsünde tespit edilirken, kavganın eğlence mekânı önünde de sürdüğü tespit edildi.ZANLILARA ÜÇER GÜN TUTUKLULUKİskelede meydana gelen korkunç cinayetin ardından zanlılar Mehmet Yazıcı ve Doğu Ömer Alçıner ‘Adam öldürme’ , ‘Vahim zarar’, ‘Ciddi Darp suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı.Mahkemede ifade veren Müfettiş Muavini Gürkan Kemaneci, Hüseyin Mavideniz’in eğlence mekanında huzursuzluk çıkardığı gerekçesi ile zanlı Mehmet Yazıcı tarafından dışarı çıkarılmak istendiği esnada eli ile yüzüne yumruk vurup yere düşmesine sebebiyet verdiğini kaydetti.Kemaneci, Mavideniz’in yere düştüğü sırada yüzde 215 promil alkol tesiri altındaki zanlı Doğu Ömer Alçıner’ın ayağı ile yüzüne ve eline basarak ölümüne sebebiyet verdiğini ifade etti…Müfettiş Muavini Gürkan Kemaneci, Mavideniz’in yere düştüğü zaman hayati bulgularının olduğunu ancak zanlı Alçıner’den aldığı darbe ile beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Zanlı Yazıcı’nın gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirten Kemaneci kanında yüzde 215 promil alkollü Alçıner’ın ifade vermediğini kaydetti.Hüseyin Mavideniz’e yapılan otopside ölüm sebebinin “öldürücü nitelikte darbe” ve “beyin kanaması” olduğunun belirlendiğini anlatan Kemaneci, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.Polis, zanlı Mehmet Yazıcı’nın gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, ancak kanında 215 promil alkol bulunan zanlı Doğu Ömer Alçıner’in suçlamaları reddettiğini ifade etti.Kemaneci, zanlıların ikametgahlarında yapılan aramada bazı kıyafetler ile ayakkabıların emare alındığını belirtti.Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Kemaneci 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.Öte yandan Hüseyin Mavideniz’in öldürülmesiyle meydana gelen korkunç cinayetin ardından toplamda 13 kişinin tutuklandığı öğrenildi.Aynı mekanda cinayetin meydana geldiği saatlerde yaşanan tartışma sonucu 29 yaşındaki Hüda Yalınayak ve 18 yaşındaki Baran Mavideniz'in ciddi şekilde darp edildiği ve Yalınayak’ın burun kemiğinin kırıldığı belirlendi.Polisin yürüttüğü soruşturma neticesinde, olayla ilgili olarak 43 yaşındaki isminin baş harfleri C.G. 28 yaşındaki isminin baş harfleri H.Y., 23 yaşındaki isminin baş harfleri A.C.A., 23 yaşındaki isminin baş harfleri M.Y.K., 22 yaşındaki isminin baş harfleri Y.Ö., 27 yaşındaki isminin baş harfleri H.M.O., 21 yaşındaki isminin baş harfleri R.M, 26 yaşındaki isminin baş harfleri M.R.M., 21 yaşındaki isminin baş harfleri T.A, 36 yaşındaki isminin baş harfleriT.Y.ve 28 yaşındaki isminin baş harfleri B.K. tutuklandı.