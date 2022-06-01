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Çek sahteleyen sekretere beş yıl hapis

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Taşkent Kooperatif Şirketi’nde sekreter olarak çalışırken birçok çeki sahteleyip, 2 milyon 651 bin TL parayı çalan Türkan Gürler, 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi

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Çek sahteleyen sekretere beş yıl hapis
 
 
Taşkent Kooperatif Şirketi’nde sekreter olarak çalışan ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin başlattığı soruşturma neticesinde birçok çeki sahteleyip, 2 milyon 651 bin TL parayı sirkat eden Türkan Gürler’in aleyhindeki karar dün açıklandı. Gürler’e 5 yıl hapis cezası verildi.
 “Müstahdem tarafından sirkat, sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme ve hesaplarda hile yapma” olayında Türkan Gürler, Taşkent Kooperatif Şirketi’nde hesabı bulunan beş kişiye ait hesaplarda sahte işlem yaparak toplam 2 milyon 651 bin TL’yi çaldığının tespit edilmişti.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın aleyhine getirilen 87 davada çoğunlukla çek sahteleyerek bu suçu işlemesinin ciddiyetinin altını çizdi. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.
 
 
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