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Çatalköy’de ambar yangını korkuttu

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Çatalköy’de ambar yangını korkuttu
Çatalköy’de bir evin ambarında çıkan yangında bazı eşyalar zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.15'te Şht. İbrahim Dimililer Sokak'ta bulunan İsmail Doğu’ya ait ikametgâhta ambar olarak kullanılan odada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda, odada bulunan bir buzdolabı, iki odun kesme motoru, bir kapı ile muhtelif eşyalar yanarak zarar gördü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ali Genç hayatına son verdi
Öte yandan Bağlıköy’de sakin 69 yaşındaki Ali Genç bugün saat 14.15 sıralarında hayatına son verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
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