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Casinoyu dolandırmaya çalıştılar

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Concorde Otel Casino’da sahte kimlikle kayıt yaptıktan sonra hile ile kart oynayıp 8600 Euro para alan iki kişi tutuklandı

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Casinoyu dolandırmaya çalıştılar
 
Concorde Otel Casino’da sahte kimlikle kayıt yaptıktan sonra hile ile kart oynayıp kumarhaneyi dolandırmaya çalışan zanlılar Vidmantas Batakıs ve Tomas Tolıusıs tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurunuzda bulunan zanlılar Vidmantas Batakis ve Tomas Tolıusıs’in “Sahte Evrak Düzenleme, Tedavüle Sürme ve Dolandırıcılık” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.
Polis, 21 Nisan 2022 tarihinde Lefkoşa'da Concorde Otel Casino’da zanlı Vidmantas Batakıs tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olarak düzenlenmiş Martin Berg isimli şahıs adına isdar olunan Almanya Kimlik kartını girişte görevli çalışana verip tedavüle sürerek kendisine Casino'da oyun oynamak için kayıt yaptırdıktan sonra arkadaşı zanlı Tomas Toliusis ile birlikte Poker 8 isimli poker masasına gittiğini anlattı.
Polis, zanlıların Ultmade Texas poker isimli kart oyununu oynadıkları sırada, hile ile önceden yanlarında getirmiş oldukları keçeli kalem ile oyun kartlarının köşe kısımlarını çizip işaretleyerek oyun sırasında işaretlenmiş kartı oynatana gelmesini sağlayarak toplamda 8.600 Euro parayı hile ile aldıklarını söyledi.
Polis, 23 Nisan 2022 tarihinde zanlıların yine Lefkoşa'da Concorde Otel Casino’ya gidip ayni şekilde Ultimade Texas poker oyununu oynayıp ayni yöntemle hile yaptığını ve bu sırada Casino  çalışanları tarafından oyunun durdurulduğunu, polise bilgi verildiğini ve akabinde her iki zanlının üzeri arandığını, zanlı Vidmantas Batakıs’in giymiş olduğu pantolonun cebinde yeşil renk keçeli kalem bulunmuş ve emare olarak alındığını söyledi.
Polis ayrıca zanlıların işaretlediği kartlarında tespit edilerek emare alındığını ve zanlıların suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.
Polis yapılan ileri soruşturmada zanlı-1 gerçek isminin Vidmantas Batakıs olduğunu ve Casinoya sahte olarak düzenlenmiş Martin Berg isimli şahıs adına ıstar olunan Almanya Kimlik kartı ile giriş yaptığını söylemesi üzerine tasarrufunda bulunan söz konusu Alman kimliğinin de emare olarak alındığı, Concord Otel Casino’da hile yaparak elde etmiş olduğu 8.600 Euro parayı Amerikan Dolanına çevirdiğini ve bunun karşılığı olan 6350 ABD dolarının tasarrufunda bulundurduğunun tespit edilmesi üzerine 6350 ABD dolan emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.
Polis çavuşu Ergüleç meselenin ciddi bir mesele olduğu hile ile sirkat dışında sahte resmi evrak tedavüle sürme suçu da olduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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