Çarpışan araçlardan biri ağaca vurdu

Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde önceki akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 20 yaşındaki Abuzer Coşkun yönetimindeki KE 268 plakalı salon araçla dikkatsizce sol şeride geçtiği esnada arkasından sol şeritte aynı istikamete seyreden 27 yaşındaki Ferid Vidadi Kerimli yönetimindeki ZLT 092 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisi ile sola doğru savrulan ZLT 092 plakalı araç kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarpıp durabildi.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
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