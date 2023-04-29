banner913
banner932
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
3 0
Esentepe beyaza büründü
Esentepe beyaza büründü
4 0
 
UKÜ rahat kazandı
UKÜ rahat kazandı
10 0
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
15 0
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
31 0
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
15 0
Ortaklar bölündü
Ortaklar bölündü
23 0
banner915

Çarpışan araçlardan biri ağaca vurdu

banner476

Girne’de dikkatsizce şerit değiştiren araç sürücüsü kazaya neden oldu

banner825
Çarpışan araçlardan biri ağaca vurdu
banner931
Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde önceki akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 20 yaşındaki Abuzer Coşkun yönetimindeki KE 268 plakalı salon araçla dikkatsizce sol şeride geçtiği esnada arkasından sol şeritte aynı istikamete seyreden  27 yaşındaki Ferid Vidadi Kerimli yönetimindeki ZLT 092 plakalı araca çarptı.  
Çarpmanın etkisi ile sola doğru savrulan ZLT 092 plakalı araç kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarpıp durabildi.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.