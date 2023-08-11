İskele Long Beach'de Noyanlar'a ait Breeze adlı disko önünde 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz, tartışma yaşadığı diskonun güvenlik görevlisi 26 yaşındaki Mehmet Yazıcı tarafından başından yumruklanarak öldürüldü

'de'a aitadlı diskoda, dün sabaha karşı güvenlik görevlisi ile müşteri 29 yaşındakiarasında çıkan kavgada 29 yaşındaki Mavideniz öldürüldü.Olay saat 03.30 sıralarında meydana geldi.İngiltere'den kısa bir süre önce KKTC'ye gelen 29 yaşındakiadlı diskoya girmek istedi.Ancak diskonun güvenlik görevlisi 26 yaşındaki Mehmet Yazıcı, damsız olduğu gerekçesiyleBu nedenleYazıcı arasında yaşanan tartışmada 26 yaşındaki güvenlik görevlisi Mehmet Yazıcı, Hüseyin Mavideniz’in başına defalarca yumruk vurdu.Mavideniz'in ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, doktor tarafından yapılan muayenesinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.Söz konusu olayın ardından diskonun güvenlik görevlisi 26 yaşındaki Mehmet Yazıcı, tutuklandı.İskele’deki bir eğlence mekanında başına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Mavideniz’in sabaha karşı Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmasının ardından bir grup, Acil Sevis’te taşkınlık çıkarttı.Cinayetin ardından hayatını kaybeden Mavideniz'in yakınları hıncını hastaneden çıkardı.. Yakınlarını kaybettiğine inanamayan aile yakınları Mağusa Devlet Hastanesinde sabahın ilk ışıklarında olay çıkardı. Hastanenin bilgisayar ve camlarını kıran yakınları güvenlik görevlisi ve kayıt memurunu darp etti. Savaş alanına dönen Mağusa Hastanesinde polis soruşturma başlattı. Kamera görüntüleri mercek altına alındı.