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Çamlıca'nın batısındaki ormanlık alanda bir ceset bulundu

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Çamlıca'nın batısındaki ormanlık alanda bir ceset bulundu
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Çamlıca’nın batısındaki ormanlık alanda bir avcı tarafından ölü bir kişi bulundu. Cansız bedenin kayıp Meryem Toprak olduğu düşünülüyor.

Polis Basın Subaylığı, bugün saat 09.30 sıralarında, Çamlıca köyünün batısındaki ormanlık alanda, bölgede avlanmakta olan bir avcı tarafından ölü bir şahıs bulunduğunu duyurdu.

Yapılan incelemede ölü bulunan kişinin 25 Ekim’den beri kayıp olan ve aranan Yamaçköylü Meryem Toprak’a ait olduğunun değerlendirildiğini kaydeden polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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