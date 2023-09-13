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Camı çerçeveyi aşağı indiren Sri Lankalı kaçak çıktı

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Sevgilisinin evini basıp hasar veren Sri Lanka uyruklu zanlının ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı

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Camı çerçeveyi aşağı indiren Sri Lankalı kaçak çıktı
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Lefkoşa’ya bağlı Kanlıköy’de meydana gelen “kasti hasar ve mülke tecavüz” suçlarından tutuklanan Sri Lanka uyruklu Sandun Madushan De Silva dün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
Polis,  zanlının 9 Eylül 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında 138 promil alkolün etkisi altında Kanlıköy’de ikamet eden sevgilisinin evini bastığını söyledi. Polis, zanlının kendisiyle görüşmediği gerekçesiyle sevgilisinin evinin kapı camını, banyo camını kırarak, izinsiz olarak ikametgah içerisine girip mülküne tecavüz ettiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada 2 Haziran 2023 tarihinden beri KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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