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Çalıştığı işyerini 48 bin Sterlin dolandırdı

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Mağusa’da bir inşaat şirketinde çalışan 28 yaşındaki Melek Burcu Kurt, şirket adına satılan iki dükkanın, emlakçı aracılığı ile satılmadığı halde şirketten komisyon alabilmek için emlak şirketi tarafından satıldığını gösterip, emlak şirketi adına çıkan 48.750 Stg parayı aldı

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Çalıştığı işyerini 48 bin Sterlin dolandırdı
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Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan 28 yaşındaki Melek Burcu Kurt’un, şirket adına satılan iki dükkanın, emlakçı aracılığı ile satılmadığı halde şirketten komisyon alabilmek için bir emlak şirketi tarafından satıldığını gösterip, emlak şirketi adına çıkan 48.750 Stg parayı alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.
26 Ekim 2021 ve 26 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşen olayla ilgili bahse konu şahıs tutuklandı.
Meseleyle ilgili tutuklanan zanlı, dün sabah Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı.
Polis, tutukladığı zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirterek mahkemeden zanlı aleyhine tutukluluk emri talep etti. Talebi değerlendiren Yargıç zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 
 
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