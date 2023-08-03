Çalışma Dairesi’nin raporu bekleniyor

İskele’de bir sitede önceki gün metan gazı zehirlenmesi sonucu İranlı iki site çalışanının hayatını kaybetmesinde ihmalkarlığı görülen iki site yetkilisi mahkemeye çıkarıldı. Olayla ilgili Çalışma Dairesi uzmanlarının hazırlayacağı rapor bekleniyor

İskele’de seasar Resort sitesinde önceki gün kirli su atık toplama havuzu içerisindeki atıkların arıtılması ile ilgili 3 metre derinlikteki koridor bölümünde, gerekli emniyetleri alınmaksızın rutin kontrol ve çalışma yapmakta olan site çalışanları İran uyruklu 41 yaşındaki Muefa Mohammad Şhayeste ve 33 yaşındaki Mohamad Aghjeloo yer altındaki havuz ve koridor içerisinde biriken metan gazından dolayı zehirlenerek yaşamlarını yitirdi.

Yaşanan olay sonrası önceki gün seasar Resort bakım ve onarım müdürü Eyüp Han ve arıtma tesisinden genel sorumlu Hamit Okay Yurdacan, polis tarafından tutuklanmıştı. Dün sabah ise tutuklanan iki şahıs İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede tahkikatı yürüten polis memuru Nuri Güner, “Tedbirsizlik” ve “İhmalkarlık yüzünden ölüme neden olma” suçlarından sitenin bakım ve onarım müdürü zanlı 1 Eyüp Han ve arıtma tesisinden orumlu zanlı 2 Hamit Okay Yurdacan’ın mahkeme emri gereği tutuklandıklarını aktardı.

Nuri Güner, dün Çalışma Dairesi’nin olay mahallinde iş sağlığı ve güvenliği açısından çalışma yapmakta olduğunu söyleyerek Çalışma Dairesi uzmanlarının hazırlayacağı rapor ışığında tahkikata yön vereceklerini ifade etti.

Tahkikat memuru meseleyle ilgili olarak araştırmanın devam etmesinden dolayı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı Fırat Kızıltunçlar da meselenin ciddiyetine dikkat çekerek, “İki kişinin ölümüyle neticelenen olayda tahkikat memuru ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi sonucunu beklemektedir. Çalışma Dairesi iş kazasıyla ilgili söz konusu alanda inceleme yapmakta ve gerekli raporları hazırlamaktadır. Tahkikat memurunun alması gereken ifadeler mevcuttur. Bunlar için süreye ihtiyacı vardır. Zanlıların serbest kalması durumunda söz konusu tahkikata etki edebileceği aşikardır. Tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün poliste tutuklu kalmasını talep ederim” dedi.

İskele Kaza Mahkemesi Başkanı Hasan Dağlı, soruşturma amaçlı zanlıların iki gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

