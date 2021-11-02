Biri ağır üç genç yaralandı

Tatlısu yakınlarında yoldan çıkan araç, önce beton su akarına, ardından da demir bariyere çarptı. Bariyerin saplandığı araçta bulunan üç genç yaralandı. Gençlerden 21 yaşındaki Emre Genç’in durumu kritik

Tatlısu yakınlarında dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 genç yaralandı.Girne-Tatlısu anayolu üzerinde Tatlısu Zambak Tatil köyü yakınlarında , Kaplıca’da sakin 21 yaşındaki Ertuğrul Genç, NT 460 plakalı salon araçla Kaplıca istikametinde seyir halindeyken dikkatsizce viraja girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıktı ve önce beton su akarına, ardından da demir bariyere çarptı.Kaza sonucu araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kaplıca'da sakin 22 yaşındaki Tolgahan Demir ile 21 yaşındaki Emre Genç yaralandı.Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen yaralılardan Emre Genç daha sonra Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yoğun bakım servisine kaldırıldı. Diğer 2 yaralı ise Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.Öte yandan Milletvekili Mesut Genç, kaza geçiren gençlerin akrabası olduğunu belirttiği sosyal medya paylaşımında, özellikle kuzeni Emre Genç’in durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı, dua istedi.Genç’in paylaşımı şöyle:“Maalesef sabaha karşı 3 akrabam elim bir trafik kazası geçirmiştir.Kazada yaralanan 2 yeğenimin sağlık durumu iyi, fakat amcamın oğlu kuzenim Emre Genç’in durumu ciddiyetini korumaktadır.Kafatasındaki kırıklar nedeniyle ivedi olarak ameliyata alınmış, gerekli müdahaleler yapılmıştır. Halen uyutulmakta olan kuzenim için dualarınızı istirham ederim.Rabbim en erken zamanda şifasını verir ve onu bizlere, ailesine tüm sevenlerine bağışlar”.