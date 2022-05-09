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Biri ağır iki yaralı

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Karaoğlanoğlu’nda alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce otobüs durağı tabelasına, ardından iki ayrı sitenin duvarına ve demir korkuluklara çarpıp takla attı

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Biri ağır iki yaralı

 
Karaoğlanoğlu'nda önceki gece saat 23.30 sıralarında yaşanan kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde,  Hüseyin Avlar, 72 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MU 395 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrederken viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yolun kuzey kısmından çıkan araç, önce banket dışındaki otobüs durağı tabelasına, ardından da iki ayrı siteye ait çevre  taş duvarına ve demir korkuluklara çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan MU 395 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Avlar ve aynı araçta yolcu olarak bulunan  Kemal Kaplan kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hüseyin Avlar acil serviste, ağır yaralanan Kemal Kaplan ise  yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
 
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