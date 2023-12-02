Biri 592, diğeri 206 gündür kaçak

Güzelyurt’ta iki Nijeryalı’dan birinin 592 gün, diğerinin de 206 gündür kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edilen Nijeryalı kaçaklar dün mahkemeye çıkarıldı

Polis, verdiği yeminli şahadetinde zanlı Tochukwu Godson Okosisi İsiugo ve zanlı Michael Oko İgbquve'nin kimlik kontrolü sırasında ülkede kaçak yaşadıklarının tespit edildiğini söyledi.

Girne'de sakin 31 yaşındaki Michael Oko İgbquve'nin 17 Nisan 2022 tarihinden beri 592 gün, 28 yaşındaki Tochukwu Godson Okosisi İsiugo'nun 20 Haziran 2022 tarihinden beri 206 gündür yetkili makamdan izinsiz KKTC'de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini aktaran polis memuru, tahkikatın tamamlandığını zanlıların KKTC'de herhangi bir yasal statülerinin bulunmadığını kaydetti.

Polis zanlıların cezaevine gönderilmelerini talep etti. Yargıç, zanlıların davaları görüşülünceye kadar 10 günü geçmemek kaydıyla merkezi cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

