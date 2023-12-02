banner913
banner932
İsrail katliama yeniden başladı
İsrail katliama yeniden başladı
4 0
Kartal, gençleriyle kanatlandı
Kartal, gençleriyle kanatlandı
20 0
 
Başbakanlıktan sporcularımıza tam destek
Başbakanlıktan sporcularımıza tam destek
33 0
Kök hücre ve kemik iliği donörleri, Güney Kıbrıs’ta Onur Gecesi’ne katıldı
Kök hücre ve kemik iliği donörleri, Güney Kıbrıs’ta Onur Gecesi’ne katıldı
10 0
Rum tarafından yeni provokasyon
Rum tarafından yeni provokasyon
160 0
“Hiçbir suç örgütü burada barınamaz”
“Hiçbir suç örgütü burada barınamaz”
18 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
29 0
banner964
banner985

Biri 592, diğeri 206 gündür kaçak

banner989

Güzelyurt’ta iki Nijeryalı’dan birinin 592 gün, diğerinin de 206 gündür kaçak yaşadığı ortaya çıktı

banner974
Biri 592, diğeri 206 gündür kaçak
banner971
Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edilen Nijeryalı kaçaklar dün mahkemeye çıkarıldı
Polis, verdiği yeminli şahadetinde zanlı Tochukwu Godson Okosisi İsiugo ve zanlı Michael Oko İgbquve'nin kimlik kontrolü sırasında ülkede kaçak yaşadıklarının tespit edildiğini söyledi.
Girne'de sakin 31 yaşındaki Michael Oko İgbquve'nin 17 Nisan 2022 tarihinden beri 592 gün, 28 yaşındaki Tochukwu Godson Okosisi İsiugo'nun 20 Haziran 2022 tarihinden beri 206 gündür yetkili makamdan izinsiz KKTC'de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini aktaran polis memuru, tahkikatın tamamlandığını zanlıların KKTC'de herhangi bir yasal statülerinin bulunmadığını kaydetti.
Polis zanlıların cezaevine gönderilmelerini talep etti.  Yargıç, zanlıların davaları görüşülünceye kadar 10 günü geçmemek kaydıyla merkezi cezaevine gönderilmelerine emir verdi.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.