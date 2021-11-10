Bir yangın da Esentepe bölgesinde

Ülkemizde bugün görülen iddetli fırtına nedeniyle bazı bölgelerde elektrik tellerinde meydana gelen sürtünme sonucunda atılan kıvılcımlardan meydana gelen yangınlar süüyor. Bu kapsamda Esentepe bölgesinde de bir yangın meydana geldiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre saat 15:00 sıralarında, Esentepe köyünün kuzey kısmında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Yangına polis itfaiye ekipleri, Orman Dairesi ve sivil savunma ekipleri ile bölge halkı ve iş makineleri ile müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı .