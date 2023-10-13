Bir sahtelik de noterden

Noter Hüseyin Tosunoğlu, sahte satış sözleşmesi hazırlamak ve söz konusu sözleşmeyi imzalatmak suçundan tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı teminatla serbest bırakıldı

Hisseli arasının tamamının kendisine ait olduğunu göstererek, satmaya kalkışan Felestin Çalışkanlar ile suç ortağı olan komşusu Mehmet Songuç’a sahte satış sözleşmesi hazırladığı iddia edilen noter Hüseyin Tosunoğlu dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, Felestin Çalışkanlar’ın 19 Temmuz 2023 tarihinde Değirmenlik bölgesinde bulunan hisseli 128 dönüm arsanın 46 dönümüne sahip olmasına rağmen, tümümün kendisine ait olduğuna dair satış sözleşmesi hazırladığını söyledi.

Polis, Çalışkanlar’ın sahte satış sözleşmesiyle arsayı almak isteyen Ahmet Babahan ile anlaşma yaptıklarını belirtti. Polis, Çalışkanlar’ın 128 dönüm arsayı 28 bin Sterlin paraya sattığını, Babahan’dan ön ödeme olarak, 8 bin Sterlin aldığını açıkladı. Polis, 27 Ağustos tarihinde Bahahan’ın arsanın hisseli olduğunu öğrenmesi üzerine şikayetçi olduğunu, Feletin Çalışkanlar’ın tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, yapılan araştırma sonucu suçla bağlantılı Mehmet Songuç’un tespit edildiğini açıkladı. Polis, Songuç’un komşusu olan Felestin Çalışkanlar’ın sahte evrak düzenlemesine yardımcı olduğunu söyledi.

Polis, Çalışkanlar ve Songuç ile birlikte hareket ederek, sahte satış sözleşmesi hazırlayan ve içeriğinin sahte olduğunu bilmesine rağmen sözleşmeyi Babahan’a imzalatan şahsın Lefkoşa’da noter olarak çalışan Hüseyin Tosunoğlu olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, mesele kapsamında daha önce tutuklanan Çalışanlar ile Songuç’un teminatla serbest bırakıldıklarını anımsattı. Polis, Tosunoğlu’nun da teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 250 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.



