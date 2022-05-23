Bir günde beş ayrı yangın

Mağusa’da, İskele’de, Pınarbaşı’nda, Dörtyol Bölgesi’nde ve Paşaköy’de dün ayrı ayrı yangınlar meydana geldi.

Mağusa’da, İskele’de, Pınarbaşı’nda, Dörtyol Bölgesi’nde ve Paşaköy’de dün meydana gelen yangınlar zarara yol açtı. Polis Genel Müdürlüğü, sıcak havalara dikkat çekerek halkın dikkatli olması konusunda uyardıDün saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa anayolunun kuzey kısmında Dörtyol köyünde meydana gelen ve geniş bir alana yayılan arazi yangınına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale etti. Kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları yapıldı.Pınarbaşı’nda ise dün saat 12.00 sıralarında, başlayan ve itfaiye, belediye ve bölge halkının müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda ise 29 dönüm biçilmemiş buğday, 8 dönüm anız, 179 metre uzunluğundaki sulama lastikleri ve 29 adet muhtelif meyve ağaçları yandı.Saat 14.00 sıralarında Gazimağusa'da Saklıkent Bölgesinde meydana gelen yangın sonucu 3 dönüm biçilmemiş arpa, bir adet telefon direği, yaklaşık dört dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile çöpler ve Tantura isimli iş yeri avlusunda bulunan 3 adet fiber tekne yanarak zarar gördü. 3Yangın itfaiye ekipleri ile bölge halkı traktörler ile müdahale etti.Paşaköy’de ise saat 15.00 sıralarında Paşaköy'ün güney kısmında başlayan yangın sonucu yaklaşık 150 dönümlük alçak Orman arazisi ile yaklaşık 150 dönümlük alan içerisinde kıraçlık alan, çöp ve molozlar yandı.Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Paşaköy Belediyesi ve askeri birliklere ait tankerler ile müdahale edildi.İskele’de ise dün saat 16.45 sıralarında, Bahçeler Mevkiinde yangın çıktı.Yangın yine zarara yol açtı.Öte yandan Polis Genel Müdürlüğü, sıcak havaların da etkisini göstermeye başlamasıyla son dönemde artan arazi yangınlarına ilişkin açıklama yaptı, halkın dikkatli olmasını istedi."Ülkemizde etkili olan rüzgarlı havanın da etkisiyle birçok bölgede meydana gelen yangınlar hızla yayılmakta ve İtfaiye ekiplerimize zor anlar yaşatmaktadır.Bunların yanı sıra, araçları ile seyir halinde bulunan sürücülerin de, araçları dışına sönmemiş SİGARA İZMARİTLERİNİ atmamaları ve yangın belirtisi görüldüğü anda ALO 199 İtfaiye veya 155 Polis İmdat hatlarını aramaları önemle rica olunur"