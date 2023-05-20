Binlerce lira para, altın ve telefon çaldı

Girne’de girdiği bir evden binlerce lira değerinde altın, nakit para ve cep telefonu çalarak kız arkadaşının evine saklanan Ergün Karadağ isimli zanlı, kız arkadaşı Fatma Susin ile birlikte tutuklandı

Girne’deki üç ayrı evde meydana gelen ev açma ve hırsızlık olayları ile ilgili yürütülen soruşturmada, olaylarla bağlantısı olduğu düşünülen üç kişi tutuklandı.

Girne’de 16 – 18 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen ev açma ve hırsızlık olayları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı görülen 32 yaşındaki Ergün Karadağ tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahsın ileri sorgulamasında, üç ayrı ikametgahtan toplam 10 bin 400 TL nakit para, 13 ziynet eşyası ve 4 cep telefonu çaldığı tespit edilirken, meselelerle bağlantısı olduğu tespit edilen 22 yaşındaki Fatma Susin ve 31 yaşındaki isminin baş harfleri E.K. de tutuklandı.

“Geceleyin ev açma” ve “Hırsızlık” suçlarından tutuklanan zanlılar Ergün Karadağ ve Fatma Susin mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Çağlar olayla ilgili bulguları aktardı.

Çağlar huzurda bulunan zanlı Ergün Karadağ’ın 16 Mayıs 2023-17 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 02.30 raddelerinde Girne'de, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan ve isminin baş harfleri S.K’nin kalmakta olduğu ikametgah içerisindeki masa üzerinde bulunan sırt çantasında muhafaza edilen 3 bin TL nakit para ve mendil içerisinde sarılı vaziyette toplam değerleri 50 bin TL olan 2 adet ata altın kupsuz, 1 adet kare şekilde 2,5 gram altın, 1 adet kare şekilde 5 gram altın, 1 adet kelepçe model altın bilezik, 1 adet yarım altın, 1 adet hello kity altın küpe, 1 adet yuvarlak taşlı altın kolye, 1 adet altın küpe, 1 adet top şeklinde altın küpe, 1 adet nazarlık altın ve 2 adet biri beyaz diğeri mavi renk altın kolye ucunun zanlı Ergün Karadağ tarafından sirkat edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının 19 Mayıs 2023 tarihinde Girne'de tespit edilerek, sirkat etmiş olduğu konu ziynet eşyaları ve toplam 600 TL nakit para Girne'de sakin kız arkadaşı zanlı Fatma Susin'in tasarrufunda tespit edilerek, emare zapt edildiğini belirtti.

Polis zanlı Ergün Kadarağ’dan yapılan sorguda 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Girne'de, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde E.K’ye ait ikametgahın yatak odasındaki masa üzerinde bulunan çanta içerisindeki 6 bin TL nakit para ve toplam değerleri 20 bin TL olan 2 adet Samsung A-51 ve 1 adet Samsung A-71 marka cep telefonların zanlı tarafından sirkat edildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının sirkat etmiş olduğu 2 adet Samsung marka cep telefonunun zanlı Fatma Susin'in tasarrufunda tespit edilerek, emare zapt edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların gönüllü ifade verdiğini ve teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek ilk etapda zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

