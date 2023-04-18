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Beylerbeyi’nde sakin 64 yaşındaki İlkay Er hayatını kaybetti

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Beylerbeyi’nde sakin 64 yaşındaki İlkay Er aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti. Er’in, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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Beylerbeyi’nde sakin 64 yaşındaki İlkay Er hayatını kaybetti
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Beylerbeyi’nde sakin 64 yaşındaki İlkay Er aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti. Er’in, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İlkay Er, dün saat 09.30 sıralarında, kaldığı ikametgahında aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
Er’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin, “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
-Yücel Dönmez’in ölüm sebebi için kan ve doku örnekleri alındı
Küçük Kaymaklı’da, 15 Nisan tarihinde, ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitiren Yücel Dönmez’in (E-51) otopsisi yapıldı.
Dönmez’in otopsisinde, ölüm sebebinin tespit için kan ve doku örnekleri alındı, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
 
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