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Beş yıldır kaçak yaşıyordu!

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Başka bir soruşturma amacıyla polise çağrılan Afrika uyruklu 27 yaşındaki Tinashe Katanda adlı şahsın 6 yılı aşkın süredir ülkede izinsiz yaşam sürdüğü ortaya çıktı

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Beş yıldır kaçak yaşıyordu!
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KKTC’de uzun yıllardır kaçak yaşam süren Tinashe Katanda tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme, söz konusu şahsın 20 günü aşmayacak bir süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, 23 Ağustos tarihinde bir soruşturmayla ilgili Lefkoşa Adli Şube’ye çağrılan Tinashe Katanda isimli zanlının, yapılan muhaceret kontrolünde 15 Mart 2017 tarihinden bu yana; yani, 2 bin 352 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı. 
Polis memuru, zanlının Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet suçundan dolayı tutuklandığı, İçişleri Bakanlığı’nın muhaceret şubesinde gerekli araştırmaların yapıldığını söyledi.
Polis, 27 yaşındaki zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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