Başkasının kimliğiyle Güney’e geçmeye çalıştı

Lokmacı Kapısı’nda Güney Kıbrıs’a geçmek isterken başkasına ait Fransız kimliğini veren Judy Caüelle Tchoutou tutuklandı

Başkasının kimliği ile 16 Mayıs tarihinde Lokmacı Kara Giriş Kapısından geçmeye çalışırken yakalanan zanlı Judy Caüelle Tchoutou mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emin Günal, huzurda bulunan zanlı Judy Caüelle Tchoutou’nun 16 Mayıs 2023 tarihinde Lokmacı Kara Giriş Kapısında meydana gelen Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahtekarlıkla Kayıt temini meselesinden methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı Judy Caüelle Tchoutou’nun aleyhinde başlatılan 1. Derecede Askeri yasak bölgeyi ihlal meselesi ile ilgili yapılan soruşturma esnasında zanlı Judy Caüelle Tchoutou’nun 16.05.2023 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Lokmacı Kara Giriş kapısında KKTC'den Güney Kıbrıs’a geçmek istediği esnada görevli memurlara üzerinde Futuke Gladys yazan Fransız kimliğini verip gerçek ismini gizleyerek başkasının kimliğine bürünüp sahte davranış ile kayıt temin ettiğini söyledi.

Polis, Fransız kimliği ile ilgili gereken yazışmalar tamamlanıp konu kimlik kartı incelenmek üzere PGM sahtecilik ve Grafoloji Şubesine gönderildiğini söyledi.

Polis, zanlı ile ilgili soruşturmanın hale hazırda devam etmekle birlikte PGM Sahtecilik ve Grafoloji Şubesinden temin edilmesi gereken rapor ışığında zanlının işlemiş olduğu suçun nevinin değişme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi ve aleyhinde 1 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

