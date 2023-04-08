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Bariyerlere çarparak durabildi

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Boğazköy’de 19 yaşındaki sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı

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Bariyerlere çarparak durabildi
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Boğazköy’de dün sabah saatlerinde Samuel Kolawole Adisa'nın, direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptığı kazada, yaralanan olmadı.
06.45 sıralarında, Boğazköy’ de Girne - Lefkoşa anayolu 6-7 kilometreleri arasında 19 yaşındaki Samuel Kolawole Adisa, yönetimindeki LV 699 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan yoldan çıkarak çelik bariyerlere çarptı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU
Öte yandan Gazimağusa’da dün sabah saat 00.30 sıralarında 232 miligram alkollü içki tesiri altındaki sürücü kaza yaptı.
Gazimağusa’da Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde yaşanan kazada, 38 yaşındaki Fezile Balçıner, 232 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DG 774 plakalı salon araç ile Polatpaşa Bulvarı kavşağına geldiğinde “U” dönüşü yapmak için dikkatsizce sağ şeride girdi. O esnada sağ şerit üzerinde aynı istikamete doğru seyreden 31 yaşındaki İnan Gündoğdu yönetimindeki ZPC 530 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, Fezile Balçıner tutuklandı.

 
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