Barışmayı reddeden eşinin aracına hasar verdi

Gazimağusa’da bir kişi, kendisi ile barışmadığı gerekçesiyle boşandığı eşinin aracına kasti hasar verdi



Gazimağusa’da önceki gün boşanmış olduğu eşi isminin baş harfleri Ş.G ’in, kendisi ile barışmadığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışmada, park alanında bulunan müştekiye ait aracın şanzıman yağı soğutma sistemini taşıyan yağ hortumunu maket bıçağı ile kesmek suretiyle 1500 TL hasar yapan E.G şikâyet üzerine dün tutuklandı.

Zanlı dün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde “kasti hasar” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Mahkeme zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 2 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 20 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.



