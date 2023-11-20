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Balıkesir'de iş kazasında 1 kişi yaralandı

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Balıkesir'de iş kazasında 1 kişi yaralandı
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Balıkesir'de bugün meydana gelen iş kazasında, 49 yaşındaki Hilmi Mutlu yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre,  saat 15.00 sıralarında, Balıkesir Ağıllar Bölgesinde, bir şahsa ait büyükbaş hayvan ağılı yanında yapımı devam etmekte olan hayvan dışkı havuzu inşaatında, kalıpçı olarak çalışmakta olan Hilmi MUTLU (E-49), üzerine toprak kayması sonucu toprak ve kalıp tahtalarının arasında sıkışarak yaralandı.

Söz konusu şahıs sıkıştığı yerden İtfaiye ve Sivil Savunma Ekipleri tarafından kurtarılarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı,  tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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