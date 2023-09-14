Azmettirici tutuklandı

Lefkoşa’da Kubilay Akın’ın yaptığı Obta Trading Ltd.’in üç kişi tarafından basılması olayıyla ilgili Ramazan Can tutuklandı

Lefkoşa’da işletmeciliğini Kubilay Akın’ın yaptığı Obta Trading Ltd.’in 3 kişi tarafından basılması olayıyla ilgili Ramazan Can isimli şahıs tutuklandı. İşyerini basan Muhammet Polat, Muhammet Kaya ve Enes Baturay’ı azmettirdiği, Kubilay Akın’ı arayarak, para istediği iddia edilen Can dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görev yapan polis memuru, mahkemede olguları aktararak, 2 gün süre talep etti.

Polis, 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.30'da Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde finans alanında faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Kubilay Akın’ın yaptığı Obta Trading Ltd. isimli iş yerine giden kimliği meçhul üç erkek şahsın, konu işletmede eğitim müdürü olarak görev yapan çalışana, o sırada iş yerinde bulunmayan genel müdürü defalarca sorup, aranmasını istedikten sonra genel müdüre ulaşamamaları üzerine çalışanın masasının üzerinde bulunan bilgisayar monitörüne kasten ve kanunsuz bir şekilde yumruk atıp, kırdıklarını söyledi.

Polis memuru, zanlıların çalışana, “Biz üç kişiyiz, tekrar geleceğiz” deyip, işletmeden ayrıldıklarını aktardı. Polis, akabinde işletme sahibi olan Kubilay Akın’ın Lefkoşa Adli Şubede ifadesi temin edilirken, daha önceden tanıdığı Ramazan Can’ın kendisini Whatsapptan arayarak, “ Akın ağanın selamı var, bir hasta çocuk için 20 bin Amerikan doları para göndermeni istedi. Para verilmediği takdirde iş yerine gönderilenler her geçen gün artacak. Oraya giden çocuklar aşırıya kaçtıysa kulaklarını çekerim, parayı gönderecek misin ağaya ne söyleyeyim diyerek tehdit yolu ile para istediğini açıkladı.

Polis, iş yerine giden Muhammet Polat, Muhammet Kaya ve Enes Baturay’ın tespit edilerek, 31 Ağustos 2023 tarihinde tutuklandığını, soruşturmanın ardından 8 Eylül 2023 tarihinde teminata bağlanarak, serbest bırakıldıklarını anımsattı. Polis memuru, zanlı Can hakkında ise 9 Eylül 2023 tarihinde tutuklama emri alındığını, ancak yurt dışında olduğu için 12 Eylül 2023 tarihinde ülkeye giriş yaparken, Havalimanı’nda tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının cep telefonunun inceleneceğini belirterek, 2 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

