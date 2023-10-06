Avukat bürosunda hırsızlık

Lefkoşa’da bir avukat bürosunda masa üzerindeki para cüzdanından 1630 TL para çalan Burak Demir yakalandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir avukat bürosu ofisinde önceki gün 10.30 sıralarında misafir olarak bulunan 33 yaşındaki Burak Demir’in, masa üzerindeki para cüzdanından 1630 TL para çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Burak Demir, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru, zanlı hakkındaki iddiaları aktardı.

Polis, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir avukat bürosunun ofisi içerisinde misafir olarak bulunan zanlının masa üzerinde bulunan para cüzdanı içerisinde muhafaza edilen bin 630 TL parayı çaldığını söyledi. Polis memuru, şikayet üzerine zanlının aynı gün kaldığı ikametgahta tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun cebinde bin 630 TL bulunarak, emare alındığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis memuru, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

