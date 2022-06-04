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Aşırı süratli ve dikkatsizdi

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Polis, Lefkoşa Girne anayolunda önceki gece iki kişinin yaşamını yitirdiği kazada araç sürücüsü olan Mohamed Abdalla Mohamed’in aşırı süratli olduğunu açıkladı

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Aşırı süratli ve dikkatsizdi
 
Lefkoşa Girne anayolunda önceki gece iki kişinin yaşamını yitirdiği ölümlü kazayla ilgili sorumlu tutulan araç sürücüsü Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, olguları aktardı.
Polis, 02.06.2022 tarihinde, saat 00:40 raddelerinde, Girne-Lefkoşa anayolu boyunca KY 976 plakalı salon aracı Lefkoşa’ya doğru aşırı süratli bir şekilde kullanan 22 yaşındaki Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed’in kuzey çevre yolu kavşağına yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolsüz şekilde yolun solundan çıkıp bariyerlere çarptığını belirtti. Polis, çarpmanın etkisi ile yolun sağına doğru kontrolsüzce savrulan aracın yolun yolun gidiş ve gelişini ayıran beton refüje çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu KY 976 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin 22 yaşındaki Sara Abdulkafır’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini söyledi. Polis,  ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin 23 yaşındaki Marwan Baderelden’in ağır bir şekilde yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini anlattı. Polis, yine aynı araçta yolcu olarak bulunan diğer bir şahıs olan Lefkoşa’da sakin 22 yaşındaki Hassan Awad Hassan Elawad’ın yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirtti. Polis, araç sürücüsü Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed’in ise sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının alkol ve uyuşturucu için kan örneği alındığını belirtti.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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