Arkadaşının yüzüğünü çalıp sattı

Lefkoşa’da Esma Nisa Çamurlu adlı kadın, “Premium Park” öğrenci yurdunda oda arkadaşının yatak odasında bulunan 16.000 TL değerindeki pırlanta yüzüğü çaldı ve çaldığı yüzü sattı

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Esma Nisa Çamurlu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Buse Nur Aydın, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Esma Nisa Çamurlu’nun ikametgahtan sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, huzurda bulunan zanlının Ocak 2023 tarihinde Lefkoşa-Ortaköy’de, Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Premium Park” isimli öğrenci yurdunda ikamet eden ve zanlının oda arkadaşı olan müşteki Şilan Şimşek’in yatak odası içerisindeki komodinin üzerinde yer alan toplam değeri takribi 16.000 TL tutarında olan beyaz renk Pırlantalı yüzüğü sirkat ettiğini söyledi. Polis, meselenin polisin bilgisine 05.04.2023 tarihinde gelmesi ile birlikte zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilmiş ve tespiti ile birlikte mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının tespit edilmesi ile birlikte polise yardımcı olarak bir gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde işlemiş olduğu suçu kabul ederek söz konusu sirkat etmiş olduğu pırlantalı yüzüğü aynı ay içerisinde yurt dışına çıkarak satışını sağladığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının aleyhinde yürütmekte olduğu tahkikatın tamamlandığını ve KKTC’de öğrenci statüsü altında ikamet ettiğini söyledi. Polis, zanlının davaları görüşülünceye değin uygun bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve bir kefilin 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

