Aracında uyuşturucu bulundu

36 yaşındaki Barıç Can Deliceırmak’ın aracında 252 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi. Zanlının yolda buluştuğu Nijeryalı bir kişiye 2 bin 900 Euro verdiği ve Yonca kavşağına bir tabelanın altına bırakılan uyuşturucuyu teslim aldığı öğrenildi

Demirhan’da önceki akşam saat 19.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda 36 yaşındaki Barıç Can Deliceırmak’ın tasarrufunda yaklaşık 252 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. Deliceırmak tutuklandı ve dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, 1 Kasım 2023 tarihinde alınan bir bilgide zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisinin alındığını belirtti. Polis, zanlının Mağusa’dan Lefkoşa’ya geldiğinin öğrenildiğini ve aracıyla Değirmenlik- Dağyolu’nun kavşağına geldiğinde durdurulduğunu ancak kapıların kilitli olması nedeniyle sol yolcu kapısının kırılarak, araçta arama yapıldığını belirtti. Polis, zanlının aracında yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri ile hassas terazinin bulunup, emare alındığını kaydetti. Yürütülen soruşturma neticesinde zanlının Mağusa’ya giderken yolda buluştuğu Nijeryalı bir kişiye 2 bin 900 Euro verdiği ve Yonca kavşağına bir tabelanın altına bırakılan uyuşturucuyu teslim aldıktan sonra yakalandığını anlatan Polis, zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

