Aracın çarptığı Özcezarlı yaralandı

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun Bahçeşehir Üniversitesi civarında dün sabah meydana gelen trafik kazasında, aracın çarptığı bisiklet sürücüsü, Ares Spor Kulübü triatlon sporcusu 21 yaşındaki Göksu Özcezarlı yaralandı.
Kaza dün saat 09.15’te oldu.
45 yaşındaki Baba Murat Gulliyev, ST 579 plakalı araçla Güzelyurt istikametine seyrettiği sırada, Bahçeşehir Üniversitesi önlerinde, dikkatsizliği sonucu, bisiklet antrenmanı yapmak için banket içerisinde bisikletiyle seyreden 21 yaşındaki Göksu Özcezarlı’ya çarptı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Özcezarlı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada yaralanan 21 yaşındaki Göksu Özcezarlı’nın, 29 Ekim 2019'da, Geçitkale’de eğitim uçuşu yaptığı sırada uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmen Pilot Serkan Özcezarlı’nın kızı olduğu öğrenildi.
TRİATLON FEDERASYONU: BİSİKLETLİLER SAYGI GÖRMELİ
Öte yandan Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu, kazanın ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Federasyonun mesajı şöyle: ·
“Federasyonumuza üye Ares Spor Kulübü sporcusu Göksu Özcezarlı, bisiklet antrenmanı yaparken bir arabanın çarpması sonucu yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Sporcumuza acil şifalar dilerken, en erken zamanda kendisini yeniden aramızda görmeyi arzularız.
Beklentimiz trafikte bisikletin de varlığının daha fazla kabul görmesi ve trafikteki araç sürücülerinin bisikletlilere saygı göstermesidir. Bu konuda polis teşkilatımızın da gerekli hassasiyeti göstererek gerekli adımlar atacağına inanıyoruz.
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