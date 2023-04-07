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Araç, demir yığınına döndü

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Ercan-İskele Anayolunda seyir halindeki araç, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yanarak kül oldu

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Araç, demir yığınına döndü
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Ercan-İskele Anayolunun  Çukurova mevkiinde dün sabah 08:20 sıralarında, seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.
Hafize Melisa Erol, kullanımındaki salon araçla seyir halinde bulunduğu sırada, aracın muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken çıkan yangın sonucu bahse konu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi
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