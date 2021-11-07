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Araç 30 metre derinlikte uçuruma uçtu: 2 yaralı

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Araç 30 metre derinlikte uçuruma uçtu: 2 yaralı
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Kaleburnu – Sipahi yolu üzerinde dikkatsizlik sonucu araç uçurumdan yuvarlandı. 2 kişi yaralandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre ; Bugün saat 11.30 sıralarında , Kaleburnu – Sipahi yolu üzerinde, Rifat Çalıkuşu (E-59), yönetimindeki HZ 997 plakalı araç ile Sipahi istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak yaklaşık 30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Rifat Çalıkuşu ve araçta yolcu olacak bulunan Uygur Celiloğlu (E-62) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.
 
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