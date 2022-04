Arabanın tekerleğini çaldılar

Mutluyaka Yol Kavşağı’nda park halindeki bir aracın lastiği çalındı





Ülkemizde her geçen gün artan kriminal olaylara her geçen gün bir yenisi eklenirken adeta ne huzur ne de güven kaldı. Mutluyaka Yol Kavşağı’nda park halindeki bir aracın lastiğini çaldılar.

Yeniboğaziçi’nde ikamet eden bir vatandaş, Lefkoşa’daki iş yerine gitmek için Mutluyaka Yol Kavşağı’nda her gün aracını park edip, otobüs ile yolculuğuna devam ediyordu. Önceki gün öğleden sonra yaşanan hırsızlık olayı ise pes dedirtti. Aracının yanına gelen vatandaş, gördüğü manzara karşısında şok olarak, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre; suçluları yakalamak için çalışma başlatıldı.