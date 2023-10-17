Apartmanda fuhuş operasyonu

Lefkoşa’da 400 TL karşılığında fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, eve baskın yaptı. Baskında Nijeryalı bir zanlı pencereden aşağıya atlayıp yaralandı

Lefkoşa’da meydana gelen fuhuşa teşvik suçundan tutuklanan Nijeryalı zanlılar Adeniwura Bilikusu Oduborısa ile Okoli Nıgerian mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, duruşmada olguları aktardı.

Polis, 15 Ekim 2023 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Ortaköy bölgesinde Düzce Sokakta bulunan bir apartman dairesi içerisinde 29 yaşındaki Nijeryalı üniversite öğrencisi Adeniwura Bilikusu Oduborısa’nın, kendisini ve yanında bulunan 25 yaşındaki Nijeryalı Mary Akos Yusuf ile 22 yaşındaki Nijeryalı Joy Ofure Enose'nin cinsel birliktelik yaşamaları için 25 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 25 yaşındaki isminin baş harfleri Y.Y ile 400 TL’ye anlaşma yapıp para karşılığında fuhuşa teşvik ettiğini söyledi.

Polis, alınan ihbar üzerine söz konusu adrese gidildiğini, polis ekibi kapıda beklediği esnada içerideki kilitli odadan çıkan aynı evde sakin kadın bir şahsın çığlık atarak kapıya geldiğini ve yanındaki erkek şahsın camdan atladığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, atlayıp düşen zanlının apartmanın otopark kısmında tespit edilip, ambulansa bilgi verildiğini açıkladı.

Polis, Okoli Nıgerian’ın tedavisinin ardından Adeniwura Bilikusu Oduborısa ile birlikte gözaltına alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, 10 ifade temin edildiğini ve halen daha alınması gereken ifadeler olduğunu, zanlıların tasarrufunda bulunan cep telefonlarının incelenmesi gerektiğini belirterek, soruşturma amaçlı 3 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

