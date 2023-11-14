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Anne araya girmese oğlunu öldürebilirdi

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Lefkoşa’da Adem Ozansoy’u darp edip bıçaklayan kardeşi Serkan Ozansoy ile babası Ozan Ozansoy’a 8 gün daha tutukluluk verildi. Polis, araya zanlıların annelerinin girmesi ile Ozan Ozansoy’un öldürmeye teşebbüs fiilinden vazgeçtiğini söyledi

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Anne araya girmese oğlunu öldürebilirdi
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Lefkoşa’da çıkan olayda Adem Ozansoy’u bıçakla yaralayan kardeşi Serkan Ozansoy ile babası Ozan Ozansoy dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 10 Kasım 2023 tarihinde, saat 11.15 sıralarında, Lefkoşa’nın Küçükkaymakllı bölgesinde, kalmakta oldukları ikametgahın ön kısımda, aralarında yaşanan tartışma sonucu zanlıların bir taraf olup eve gelmesini istemedikleri gerekçesiyle Adem Ozansoy’un vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini, Serkan Ozansoy’un bu esnada Adem Ozansoy’un başına  ve boynuna çakı salladığını, Ozan Ozansoy’un ise öldürmek kastı ile bıçakla Adem Ozansoy’u kaburgasından yaraladığını söyledi. Polis, araya kardeş olan zanlıların annelerinin girmesi ile Ozan Ozansoy’un öldürmeye teşebbüs fiilinden vazgeçtiğini açıkladı. Polis, zanlıların olay yerinde yakalandığını, Adem Ozansoy’un kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğunu söyledi. Polis, olayda kullanılan çakı ve bıçağın emare alındığını belirtti.
Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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