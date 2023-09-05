Altundağ’a ‘askeri yasak bölgeyi ihlalden’ 3 yıl hapis

16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u öldürdükten sonra Güney Kıbrıs’a kaçan ancak kısa süre sonra yakalanan Sefer Buğra Altundağ hakkındaki cinayet davası sürerken, “askeri yasak bölgeyi ihlal” suçundan 3 yıl hapse mahkum edildi

İskele’de 25 Ocak’ta 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u vahşice öldürdükten sonra Kıbrıs’ın güneyine kaçan ancak kısa bir süre sonra yakalanan Sefer Buğra Altundağ hakkındaki cinayet davası sürerken, “askeri yasak bölgeyi ihlal” suçundan 3 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarının giderek arttığına dikkat çekerek, güvenlik güçlerinin bu suçları önlemede yetersiz kaldığına vurgu yaptı.

“GÜVENLİK GÜÇLERİ YETERSİZ…”

Yargıç, sanığı işlediği iddia edilen başka bir suçla ilgili yürütülen soruşturmadan kaçmak için askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğini, bu durumun suçun vahametini arttırdığını söyledi.

Sanığın polise teslim edildikten sonra gönüllü ifade verip, Kıbrıs’ın güneyine nereden ve nasıl kaçtığını anlattığını kaydeden Yargıç, askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarının giderek arttığını belirtti.

Yargıç, güvenlik güçlerinin bu suçları önlemede yetersiz kaldığına vurgu yaparak, sanığı askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, 25 Ocak 2023 tarihinde 01.55 ile 02.12 saatleri arasında Longbeach bölgesinde meydana gelmişti.

Bölgedeki bir şantiyede cansız bulunan Zehie Helin Reessur’un cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polis, kısa sürede katil zanlısının Sefer Buğra Altundağ olduğunu belirlemişti.

Yapılan araştırma sonucu, Sefer Buğra Altundağ’ın LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı Zehie Helin Reessur’un başına keserle vurduğunu, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanına götürerek, öldürdüğü tespit edilmişti.

Zanlı, Kıbrıs’ın kuzeyine kaçmış ve daha sonra KKTC makamlarına iade edilmişti.

