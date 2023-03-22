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Alkollü sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı

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Alkollü sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı
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Gazimağusa'da akşam saatlerinde alkollü sürücünü çarptığı yaya ağır yaralandı.
Polisin verdiği bilgiye göre kaza saat 18.45 sıralarında, Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Recep KESER (E-58), 209 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HH 685 plakalı araç ile Baykal Çemberinden Sulu Çember istikametine doğru seyrettiği sırada Dumlupınar Spor Kulübü önlerine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu o esnada yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Cumali ACAR (E-43)'a çarpmasıyla meydana geldi. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Cumali ACAR  kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü Recep KESER tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.
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