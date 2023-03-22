Alkollü sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı

Gazimağusa'da akşam saatlerinde alkollü sürücünü çarptığı yaya ağır yaralandı.
Polisin verdiği bilgiye göre kaza saat 18.45 sıralarında, Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Recep KESER (E-58), 209 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HH 685 plakalı araç ile Baykal Çemberinden Sulu Çember istikametine doğru seyrettiği sırada Dumlupınar Spor Kulübü önlerine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu o esnada yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Cumali ACAR (E-43)'a çarpmasıyla meydana geldi. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Cumali ACAR kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü Recep KESER tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.
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