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Alkollü sürücü yine kazaya neden oldu

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Alkollü sürücü yine kazaya neden oldu
Girne'de bugün günün ilk saatlerinde alkollü sürücünün dikkatsizliği sonucu yaşanan kaza ucuz atlatıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 02:45 raddelerinde Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru alkolü içki tesiri altında (94mlg) seyreden Lapta’da sakin 19 yaşındaki Ayten SALCI  yönetimindeki MN 447 plakalı W/wagen marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce Hirondel Çemberine giriş yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol kısmında bulunan kaldırım taşına aracının sol ön kısmı ile çarptıktan sonra takla atıp asfalt yol içerisinde ön kısmı doğuya bakar şekilde tavanı üzerinde durmasıyla yaşandı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Girne’de sakin 19 yaşındaki erkek Şafak ÖZEL  yaralanarak Girne Akçicek Hastahanesine kaldırılarak acil serviste görmüş oldukları tedavilerine müteakip kontrol amaçlı cerrahi servisinde müşahede altına alındılar.
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