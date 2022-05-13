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Alkollü sürücü yayaya çarptı

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Gönyeli girişinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Mustafa Kan, alkollü araç sürücüsünün çarpması sonucu yaralandı

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Alkollü sürücü yayaya çarptı

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda Gönyeli girişinde aracın çarptığı yaya yaralandı.
Kaza dün sabaha yakın saat 01.00 sıralarında meydana geldi.
Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun 1’inci kilometresi olan Gönyeli dahilinde, 36 yaşındaki Çağın Altınoğlu, 146 mlg alkollü içki tesiri altında SD 723 plakalı salon araç ile Gönyeli çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, Gönyeli Atatürk Caddesi yol kavşağına geldiğinde, o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Mustafa Kan’a çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin arından müşahede altına alındı. Araç sürücüsü tutuklandı.
 
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