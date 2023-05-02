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Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

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Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
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Lefkoşa’da dün gece alkollü sürücü park halindeki araca çarptı. 
Kaza, 23.30 sıralarında Öğretmenler Caddesi üzerinde, Fikret Geçit'in (E-34) 152 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KL 519 plakalı salon araçla kuzeybatı istikametine doğru seyredip Gönyeli Belediye Bulvarına giriş yaptıktan sonra, dikkatsizliği sonucu yolun solunda park halinde bulunan LA 647 plakalı salon araca çarpmasıyla oldu.
Polis açıklamasına göre, kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Fikret Geçit tutuklandı.


 -Alkollü sürücü evin bahçe duvarına çarparak durabildi

Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde, dün sabah 07.00 sıralarında Halil İbrahim Bozan (E-40) 199 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UJ 312 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Halil İbrahim Bozan tutuklandı.


-Üç aracın karıştığı kazada iki yaralı

Girne-Tatlısu Anayolunun 10-11’inci kilometreleri arasında, dün saat 17.00 sıralarında Dmitrii Viacheslavovich Popov (E-47) yönetimindeki ZNH 090 plakalı salon araçla Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, karşı istikametten gelmekte olan araçların geçmesini beklemeden dikkatsizce sağa dönüşe geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ataberk Karadeniz (E-19) yönetimindeki FM 523 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle geri sağa doğru savrulan ZNH 090 plakalı araç, arkasında gelip yavaşlayan David Michael Ebsworth (E-71) yönetimindeki UK 049 plakalı aracın sağ ön kısmına da çarpıp durdu.
Kaza sonucu yaralanan ZNH 090 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Aitalina Petrova (K-32) ve Arina Petrova (K-7), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından kontrol altına alındı.
 
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