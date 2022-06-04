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Alkollü sürücü, motosikletliyi ezdi

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Alkollü sürücü, motosikletliyi ezdi

Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı.  

Polis Basın Bülteni’ne göre, Ahmet Akbıçak (E-51), 79 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GH 028 plakalı araç ile seyrettiği sırada, bir kavşakta, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde sağa dönüş yaptı. O esnada da karşıdan gelen Kerim Seylıev (E-23) yönetimindeki PR 470 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Kerim Seylıev, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. GH 028 plakalı araç sürücüsü Ahmet Akbıçak tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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